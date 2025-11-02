＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞第2ラウンドでフェアウェイキープ率100％、パーオン率88.9％の安定感を見せた渋野日向子は、最終日もショット好調を維持。5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、トータル8アンダー。前日の31位から13位に浮上し、国内4連戦を締めくくった。【写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？この日も10番からスタートし、正確なショットでチ