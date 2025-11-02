＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンド。首位と3打差で出た24歳・仲村果乃が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル14アンダーで逆転し、ツアー初優勝を果たした。【写真】きょうの河本結さんはミニスカスタイル前半を2アンダーで折り返すと、後半11番からは2連続バーディを奪取。単独トップに躍り出た。15番パー3では値千金のバーデ