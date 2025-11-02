ノルディックスキー・ジャンプの全日本選手権は11月2日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル）で開催される。エントリーしていた北京冬季五輪ノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（チームROY）は、体調不良のため欠場となった。大会には男子は葛西紀明（土屋ホーム）、二階堂蓮（日本ビール）、女子は高梨沙羅（クラレ）らが出場する。