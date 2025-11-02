シンガー・ソングライターの藤井フミヤ(63)が、「アンジャッシュ」の渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」にゲスト出演。同業者との交流について語った。若いアーティストとの交流があまりないという藤井。各々に楽屋が与えられ、歌番組本番でしか話す機会がないと嘆き「昔の『夜のヒットスタジオ』って男女混合の楽屋だった。明菜ちゃん隣でメークしてた」と振り返った。個室楽屋が与えられたのは「北島三郎さんとかあ