最終日、18番でバーディーパットを沈める仲村果乃。通算14アンダーでツアー初優勝を果たした＝武蔵丘コース樋口久子・三菱電機レディース最終日（2日・埼玉県武蔵丘コース＝6690ヤード、パー72）4位から出た24歳の仲村果乃が66と伸ばして逆転し、通算14アンダーの202でツアー初優勝を果たした。賞金1800万円を獲得した。2打差2位は河本結、阿部未悠ら3人だった。