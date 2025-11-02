最終日、ウイニングパットを決めガッツポーズする佐藤大平。通算20アンダーでツアー初勝利を果たした＝成田ヒルズCCフォーティネット・プレーヤーズカップ最終日（2日・千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）首位から出た32歳の佐藤大平が67をマークし、通算20アンダーの264で逃げ切ってツアー初優勝を果たした。賞金3千万円を獲得した。吉田泰基が2打差で2位、金子駆大らがさらに1打差で3位となった。