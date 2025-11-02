２日午前１１時頃、新潟県村上市で田んぼののり面に転落していた軽トラック見つかり、運転席から意識不明の男性が発見されました。事故があったのは村上市檜原の田んぼののり面です。２日午前１１時前、通行人が田んぼののり面に転落している軽トラックを発見し、消防に通報しました。警察が現場に駆け付けたところ、軽トラックの運転席には６０歳代から７０歳代とみられる男性が乗っていて、男性は村上市内の病院に運ばれましたが