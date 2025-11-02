1日夜、新潟県長岡市で住宅一棟が全焼する火災がありました。火災があったのは長岡市栃尾の一般住宅です。１日午後９時半ごろ、近所に住む人から「火事です」と消防に通報がありました。この火事で火元の木造二階建ての住宅と車庫などが全焼したほか、隣接する家の一部を焼きました。出火当時、火元の住宅には世帯主の男性とその息子がいたということです。世帯主の男性は顔に軽いやけどを負い、長岡市内の病院に運ばれましたが命