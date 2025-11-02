ゴールデンボンバー樽美酒研二（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。2年連続のワールドシリーズ制覇を決めたドジャースを祝福した。樽美酒は「皆さんおめでとうございまーす」とコメント。選手らが喜ぶ様子を収めた、テレビ画面の写真を添えた。この投稿にフォロワーからは「ハラハラドキドキめちゃくちゃ感動でした」「研二さんも観てたんですね!!!」「研二さんも応援してたんだね」とコメントが寄せられている。