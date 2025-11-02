元モーニング娘。のタレント新垣里沙（37）が2日、インスタグラムを更新。2年連続のワールドシリーズ制覇を決めたドジャースを祝福した。新垣は「おめでとうございます!!!!!!大興奮!!!!胸がパンパンっっになりましたカッコ良すぎる」と祝福し「お疲れ様でした#ドジャース#ワールドシリーズ#優勝#感動#大興!!」と歓喜の思いをつづった。