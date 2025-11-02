【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】スポーツ界に時代錯誤の事案が多発する根本原因…新聞社後援イベントは限界と危うさを孕んでいるここ2、3年、故郷の仙台で大半を過ごしている。気候は温暖だが中途半端に都会的な街だ。アジアの若者が増え、電車でミャンマーの若者に出会った。介護士の2人は恥ずかしそうに小声で話し、ずっと手をつないでいた。仙台に進駐軍がいた戦後、女性は手をつないで歩いていた……怖かったの