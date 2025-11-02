◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）山の名探偵こと早大の８区・工藤慎作（３年）が５６分５４秒をマークし、同ＯＢの渡辺康幸氏が３０年前の１９９５年に記録した区間日本人最高記録である５６分５９秒を更新した。レース前には、この日テレビ中継で解説を務めた渡辺氏から「気楽に頑張れ」とエールを受けたと明か