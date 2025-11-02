◆プロボクシング▽東日本新人王トーナメント・スーパーライト級（６３・５キロ以下）決勝戦磯谷広太―落合昭斗（３日、東京・後楽園ホール）第８２回東日本新人王トーナメント決勝戦の前日計量が２日、都内で行われ、出場全選手がクリアした。スーパーライト級では、元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（８２）の孫の磯谷広太（１８）＝輪島功一スポーツ＝が６３・３キロ、落合昭斗（２６）＝一力＝