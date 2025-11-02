お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻で、現在、第2子妊娠中のモデルの蜂谷晏海（33）が2日、自身のインスタグラムを更新。友人家族と焼肉に行ったことを報告し、ぽっこりおなかを公開した。「お友だちファミリーと念願の焼き肉へ！（週末だけ子どもOKな焼肉やさんありがたすぎ）最高に美味しかった！外食！！！さいこう！！！！」と焼き肉を堪能したことを報告。「お腹も前に突き出てきた」とニットカーデの下