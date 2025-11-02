◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエは現地時間1日、男子シングルスの準々決勝4試合が開催。日本勢で唯一勝ち上がった松島輝空選手が勝利し、ベスト4入りを果たしました。松島選手(世界ランク15位)は準々決勝で、地元フランスのゴジ選手(同17位)と対戦しました。両選手1ゲームずつ取って迎えた第3ゲーム、競った展開となりますが松島選手が獲得します