いってらっしゃい気をつけてね！新しいことにもどんどん挑戦。離れて気づいた、底抜けに明るい母親の強さとあたたかさ／うちの母は今日も大安（1）刺しゅう作家としてSNSでも人気のありまさん。夫の転勤で初めて地元を離れたことをきっかけに、いつもそばにいてくれた母のことを考えるようになったそうです。ポジティブで、時には思わず笑ってしまうほどの行動力を持つありまさんの母。幼い子どもを連れてのアメリカ生活や、高齢の