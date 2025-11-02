ちょっと高いけど大人気！外国人が殺到する「焼き肉食べ放題」は、極上カルビに厚切りタン、イチボなどの希少部位まで高級なお肉がずらり！シャインマスカットやメロンが好きなだけ食べられる「スイーツ食べ放題」のお店では、旬のスイーツを使ったケーキやSNSで大バズりの“意外なメニュー”も…。どっちの方がお得なのか？柔道金メダリストの角田夏実チームと元横綱・芝田山親方チームが調べてきました！