ピタピタからスッキリ見えへ！【写真でチェック】ぽっちゃりお腹カバーのコツ外出時、ふと窓に映る自分の体型で気分が落ちてしまうことはありませんか？「なんだかいつもよりもったりして見える…」「自分の腰回りってこんなにあった？」一度気になってしまうと、せっかくの外出もテンションが下がってしまいますよね。そこで今回は、身も心も快適に過ごせるようなコーディネートのヒント6つを大人気インフルエン