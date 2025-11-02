BUMP OF CHICKENが、新曲「I」のパッケージシングルと、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』を12月10日に同時リリースする。 （関連：【映像あり】BUMP OF CHICKEN、アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のアートワークを使用した「I」リリックビデオ） 本楽曲は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の