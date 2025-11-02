今週のプレミアムは体格ブラザーズ第２９弾！ １０月１９日（日）に開催された宮城県大崎市と体格ブラザーズがコラボしたお祭り「おおさき元氣祭 with 体格祭」の模様をお届け！！ 【体格グッズ売り場】新グッズ４種類を含む体格ブラザーズ公式グッズ販売ブース！【体格メシエリア】ガッツリ体格を作れる体格メシを全６店舗で販売【大名行列】やっこ衣装に身を包み、メイン通りを練り歩いた【体格餅つき&餅まき】