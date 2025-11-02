Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。鍵がバッグの奥底に、玄関前でバックパックを下ろしてガサガサ……。この探す時間って1回あたりは短くても、チリツモで相当な無駄になっているかも。そんなストレスを解消してくれるのが、瞬間着脱がウリの「マグロックカラー」。磁石でピタッと合体、スライドでスッと外せる便利キーホルダーです