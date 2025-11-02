J２で11位の北海道コンサドーレ札幌は11月２日、第35節で３位のジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦している。前節、水戸に０−１で敗れ、１年でのJ１復帰が絶望的な状況に。プレーオフ圏の６位以内に入る可能性はかろうじて残っているものの、今節の千葉戦で引き分け以下なら他チームの結果に関係なく、昇格は消滅する。そんななかで迎えた一戦で、札幌は先制を許す厳しい展開に。開始早々の７分、一瞬の隙を突かれてカルリ