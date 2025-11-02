Photo: かくれい ROOMIE 2025年10月28日掲載の記事より転載 アウドドアの荷物は小さければ小さいほどいい！コンパクトなアイテムを探していたら、こんなにいい物を見つけました。手のひらサイズの空気入れ FLEXTAILのMAX PUMP 3は、手のひらに収まるコンパクトな空気入れ。ただの空気入れと侮るなかれ、1つで