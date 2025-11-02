◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ最終日（2025年11月2日千葉県成田ヒルズCC（7137ヤード、パー71））最終ラウンドが行われ、首位で出た佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が7バーディー、3ボギーの67で回り、通算20アンダーでツアー本格参戦10年目で悲願の初優勝を果たした。「みんなに祝ってもらえるって本当に幸せだなと思いました。初代チャンピオンって嬉しいですよね。こうやって