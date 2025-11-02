「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。試合後のグラウンドでは集合写真撮影が行われ、山本由伸投手が堂々と中央に座って写った。ワイルドカードシリーズを突破した際には、最後方に位置してしまい、顔半分と突き上げた腕しか写っていなかった山本。その後、地区シリーズや優勝決定シリーズではちゃんと写る位置で