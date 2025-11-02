元日テレでフリーアナウンサーの桝太一（44）が、1日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。トップアスリートから学んだ経験を話した。ロケ地はロンドン。日テレのアナウンサー時代の12年、ロンドン五輪の女子サッカー準決勝日本−フランス戦の取材で訪れたウェンブリースタジアムを、再訪した。「スポーツ実況はそれまでしていたんですけど、自分がリポーターで伝えるっていう経験がそれまでなかったんで