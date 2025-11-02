国内女子ゴルフツアー「樋口久子・三菱電機レディス」最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝パー７２）、３１位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）はボギーなしの５バーディーとなる６７で回り、通算８アンダーの１３位で国内４連戦を締めくくった。インスタートの前半に２つ伸ばすと、後半も３つのバーディーでさらにスコアを伸ばした。渋野は「１０番から（パッティングが）打てていた感じはあったので、どこかで入ってくれ