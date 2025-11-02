ドジャース、2年連続の世界一米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本への称賛が止まらない。大谷が「1番・投手兼DH」で出場し中3日で先発マウンドに立ったものの、3回途中まで3失点で降板。ただ打線は4回、6回と1点ずつを返し、8回にはマンシーのソロで3-4の1点