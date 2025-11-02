２日放送のＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）では、高市早苗首相が愛用している老舗バッグメーカー「濱野皮革工藝」（所在地・長野市）について取り上げた。高市首相が官邸入りする際などに持っていた黒いレザーのバッグで、ネットで同社の定番商品「グレースディライトトート」（価格・１３万６４００円）だと特定され、話題となっていた。番組の取材に「ＳＮＳで話題にしていただいてから１００倍