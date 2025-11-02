◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースに3勝4敗で敗れたブルージェイズのシュナイダー監督がチームに感謝の言葉を伝え、ドジャースへ祝福のメッセージを贈りました。昨季ア・リーグ東地区最下位だったブルージェイズは2025年、レギュラーシーズン94勝68敗で地区首位でポストシーズンに進出。シリーズではヤンキースやマリナーズを倒しワールドシリーズまで進みま