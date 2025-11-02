人気バンド・Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系特番『テレビ×ミセス』第2弾が、11月3日午後8時55分から放送されることが決定した。今年5月に放送された第1弾が好評を博し、わずか半年足らずでの早期続編が実現。デビュー10周年を迎え、勢いに乗る彼らが2日間にわたる収録を終え、番組への思いや見どころを語った。【別カット】大盛りあがりな収録の模様――収録の感想は？＜藤澤＞第2弾ということでさらに気合を入れて臨ませて