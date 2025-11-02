上沼恵美子が２日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、高市早苗首相の笑顔について「いい笑顔になってきた」と称賛した。番組では、高市内閣が支持率７割を超えていることについて話し合った。上沼は「高市さん、忙しいね。絶対に体力ないとできないね」と就任以来、連日にわたって外国要人と面会していることに感心した。共演者から「寝てないのに、あの笑顔は本当にすごいと思います」との声があがると、上沼は