＜ワールドシリーズ：ブルージェイズ4−5ドジャース＞◇第7戦◇1日（日本時間2日）◇ロジャーズセンター俳優小沢仁志（63）が2日、インスタグラムを更新。ドジャースがワールドシリーズで2連覇したことを受け、思いをつづった。小沢は「やったー！神様仏様由伸様！二連覇達成！しかし慈明がまた縮まったwブルージェイズも強かった！」と喜びをつづった。この投稿に「感動な試合でした！最高です」「泣きました！最高です！