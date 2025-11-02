お迎え当時は体重2.6kgだったワンコですが、飼い主さんの想像以上にどんどん大きくなっていって…？見事な成長を遂げた姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破。「素敵」「大きくなりましたね～」といった声が寄せられています。 【動画：2キロ台だった赤ちゃん犬→愛情込めてお世話した結果、1年後…想像以上の成長をとげた『現在の様子』】 体重2.6kgの赤ちゃん犬を迎えたら… Instagramアカウント「bose