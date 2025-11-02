プレミアリーグ第10節トッテナム対チェルシーの一戦が行われた。昨季はリーグ戦で2度対戦しており、どちらもチェルシーが勝利している。先制したのはアウェイのチェルシーだ。先発したダブルボランチのモイセス・カイセドが前線で自慢の守備力を発揮し、連続でボールを奪取。そのままボックス内に侵入し、最後はジョアン・ペドロのゴールで先制に成功している。総シュート数15本、枠内シュート9本とスタッツ面で大きくトッテナムを