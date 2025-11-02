１１月２日の東京８Ｒ・百日草特別（２歳１勝クラス、芝２０００メートル＝５頭立て）は、４番人気のアッカン（牡、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）が、２連勝でオープン入りを決めた。勝ち時計は２分０秒１（良）。少頭数とあってコスモエルヴァルが果敢に大逃げを打ち、離れた２番手を追走した。前半１０００メートル通過１分１秒９という淡々としたペースで流れて、３番手以下も引き離して直線へ。直線では前を目標にスパ