最終アウトの後、ドジャースの選手たちが山本由伸の周りに集まった/Patrick Smith/Getty Images（ＣＮＮ）大リーグ・ワールドシリーズ（WS）第6戦での先発勝利に加え、第7戦では救援で勝ち投手になるなど、シリーズ3勝という伝説的な活躍でMVPに輝いたドジャースの山本由伸。米FOXとのインタビューで自身の快挙について謙虚に語った。山本は2夜連続登板という超人的な奮闘について聞かれ、「ブルペンに行くまで投げられるか、本当