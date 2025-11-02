引退を表明している名手デットーリ騎手を背に、アルジーヌは直線で差し脚を伸ばしたものの6着までが精一杯だった。レース前半は後方からで位置取りは厳しく、直線では狭いスペースを抜けて追い上げたものの追い込み届かず。やや脚を余した感もあり、前半の位置取りが明暗を分けた形になってしまった。6着アルジーヌL.デットーリ騎手「最後はとても良い脚で伸びてきましたが、位置取りが後ろ過ぎました。もう少し前につけられて