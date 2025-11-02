『anan』2469号で表紙を飾ったPLAVE。「ananweb」では個性たっぷりの5人のキャラクターを知る、Q＆Aに答えていただきました！ ラストを飾るのは、振付を担当する“デンラズ”の一人でありメインダンサーのハミンさんです。Q. 朝起きて一番にすることは？まず白湯を飲んで、乳酸菌を飲んで、歯磨きをして、ベッドをきれいにして、ストレッチします。Q. 寝る前にすることは？きれいにシャワーを浴びてフェイスパックをした後、ベッド