メ～テレ（名古屋テレビ） 秋の褒章の受章者が発表されました。 東海3県では76人と2つの団体が選ばれました。 このうち名古屋市瑞穂区の木製家具職人、太田一彦さん(63)は、黄綬褒章に選ばれました。 太田さんは30年以上、ソファーなどの製作に携わってきました。 皮や布の張り方で変化する「曲面」のデザインにこだわり、手作業で仕上げていきます。 「身に余るような通過点をいただけたと思っていて、感