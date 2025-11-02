◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長戦の末、勝利。対戦成績を4勝3敗とし、球団初となる2年連続の世界一を達成した。試合後は今季5度目のシャンパンファイトで勝利の美酒に酔いしれた。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は世界一連覇の中心となった大谷翔平投手（31）、山本由