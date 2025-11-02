SnowMan向井康二が2日、森崎ウィンとダブル主演した映画「（LOVESONG）」（監督チャンプ・ウィーラチット・トンジラー）の公開記念舞台あいさつに出席した。ドジャースの球団初のワールドシリーズ2連覇決定直後の登壇となり、タイ人の母を持つ向井は「タイ語と日本語の二刀流」と大谷翔平にかけて自己紹介。「先ほど、ドジャース優勝しました、ありがとうございます！」とドジャースの一員かのようにあいさつした。日本と