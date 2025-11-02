俳優の森崎ウィン（35）が2日に都内で、映画「（LOVE SONG）」公開記念舞台あいさつに出席した。森崎ウィンと「Snow Man」向井康二が主演の日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”を描く。公開を迎え「めちゃくちゃ興奮してます」と笑顔。満員の客席を見渡し「ありがたい限り」と感無量の表情を浮かべた。向井とは初共演も「初めて会った感じがなかっ