全日本大学駅伝は２日に名古屋市の熱田神宮〜三重県伊勢市の伊勢神宮の８区間、１０６・８キロで行われ、駒沢大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７回目の優勝を飾った。優勝の原動力となったのは当日変更で５区（１２・４キロ）に入り、区間新記録をマークした伊藤蒼唯（４年）だった。中継所でトップの中央大から３５秒差の４位でたすきをもらうと、５キロ過ぎにトップに立ち、２位の国学院大に５２秒の大差をつけて６区の村上