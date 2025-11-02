Photo: 山田洋路 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。 ごちゃごちゃしたケーブルのない、スッキリした運転席には憧れますよね。ソーラー充電でカーライフをシンプルにするのが、今回試す「Peta Came ソーラードラレコ」。取り付け、充電、映像確認という3つの面倒が本当に軽減するのか、じっくり検証していきます。 あまりの簡単さに拍子抜け。取り付けは1分で完了