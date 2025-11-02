◆全国高校駅伝福岡県大会男子(2日・嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コース＝42.195キロ)福岡第一が2時間7分31秒で3年ぶり2回目の優勝を果たした。1区は飯塚の松尾翼(3年)が区間賞を獲得し、2位に40秒差をつける好スタートを切った。2区で福岡第一のパレイヨ・アントニーイタ(1年)が区間賞に輝いて逆転。4区で飯塚が追い付くと、5区以降は激しい競り合いが続いた。6区で福岡第一が前に出ると、そのまま逃げ切った。昨年の全国