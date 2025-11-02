サンフレッチェのＪリーグＹＢＣルヴァンカップ優勝をうけ、広島市中区のデパートで２日、記念セールが始まりました。 中区のそごう広島店では、開店前から約１００人の列ができ、先着２００人にサンフレッチェのふりかけが配られました。 ２日始まった優勝おめでとうセールでは、ハンカチと靴下がチーム名に合わせて３２０円で販売されるなど特設会場が設けられました。 子ども「勝ってよかった