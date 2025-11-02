広島市東区の国宝「不動院」で１日、学生が制作したプロジェクションマッピングが行われました。 １日夜、東区の不動院に映し出されたのは、広島市内の学生が考えたプロジェクションマッピングです。 不動院の歴史を学んだ比治山大学などの学生が映像や音楽を制作し、約半年間かけて作り上げました。 訪れた人「こんなところでプロジェクションマッピングができるんだと初めて知っていい機会だった」 プロジェクションマッピン