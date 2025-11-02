ゴルフの樋口久子三菱電機レディースは２日、埼玉県の武蔵丘ＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位と３打差の４位から出た仲村果乃（２４）が７バーディー、１ボギーとスコアを六つ伸ばして通算１４アンダーで初優勝を飾った。賞金は１８００万円。２打差の２位は河本結、阿部未悠、呉佳晏（台湾）の３人。２戦連続優勝を狙った佐久間朱莉は１０アンダーで７位。渋野日向子は８アンダーで１３位だった。仲村は優勝スピ