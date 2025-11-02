◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）３１位で出た渋野日向子（サントリー）は５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算８アンダーで１３位で終えた。１０番スタートの“裏街道”ながら大勢のギャラリーを引き連れてプレー。序盤から３〜５メートルのバーディーパットが決めきれない展開が続いたが、１６番パー５で２メートルを沈めて